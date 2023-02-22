За Украину положил свою жизнь житель Одесской области Василий Влах

21 января на фронте остановилось сердце воина с Тарутинщины Одесской области Василия Влаха.

26 января Тарутинская громада прощалась со своим защитником, — сообщает в Facebook Тарутинский поселковый совет.

Василий родился и вырос в селе Вольное. Там он окончил школу, после чего служил в армии. Последние годы он жил и работал в селе Красное.

В первые дни войны записался в ряды Территориальной обороны, после чего пошёл дальше защищать свою Родину.

Находясь на передовой на восточном фронте, его сердце не выдержало. У 49-летнего умершего защитника остались родные, жена, дети и внуки.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на войне с российскими захватчиками погиб житель Одесской области Артём Варсан.

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Фото: Тарутинский поссовет/Facebook

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