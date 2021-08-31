Одесский морпорт посетила латвийская делегация: о чём говорили

31 августа Одесский морской порт посетила многочисленная делегация представителей деловых кругов Латвии во главе с Айнарсом Межулисом, руководителем представительства Латвийского агентства инвестиций и развития в Украине.

Как сообщает пресс-служба Администрации порта, в составе делегации топ-менеджеры Латвийской железной дороги, Рижского и Вентспилсского свободных портов, государственных и частных компаний, работающих в сфере морского транспортного бизнеса.

Отмечается, что визит состоялся в рамках мероприятий Международного транспортного форума TRANS EXPO ODESA 2021, который сегодня открылся в Одессе.

Гости осмотрели территорию предприятия, посетили перегрузочные комплексы, а в главном офисе Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» состоялась встреча, на которой представители прибалтийской страны обменялись со своими украинскими коллегами мыслями относительно направлений возможного сотрудничества.

Во время разговора начальник администрации Одесского морского порта Максим Лапай ознакомил латвийских гостей с производственными возможностями терминалов Одесского порта, подчеркнув при этом, что Одесса — крупный универсальный порт, который переваливает все типы сухих и наливных грузов, кроме экологически опасных. При этом привлечением грузов и их перевалкой занимаются частные компании-портовые операторы. В свою очередь, администрация порта, согласно законодательству, обеспечивает бизнесу равный доступ к инфраструктуре причалов и отвечает за содержание, эксплуатацию и развитие основных производственных активов: гидротехнических сооружений, дорог, систем энергообеспечения, инженерных коммуникаций и т.п.

В ходе диалога представители литовской стороны интересовались, в частности, существующей в Украине практикой распределения между государственными и частными структурами функций управления, эксплуатации и развития автомобильных и железнодорожных коммуникаций, форматом привлечения инвестиций и принципами государственно-частного партнёрства в портовом бизнесе.

Подводя итоги диалога, стороны констатировали превалирование возможностей сотрудничества над конкуренцией в отношениях между Одесским портом и портами Латвии. Наиболее перспективным направлением в этом смысле было признано развитие мультимодальных перевозок в рамках международных транспортных коридоров, объединяющих логистические маршруты Чёрного и Балтийского морей.

Стороны договорились активизировать деловые связи между портом Одессы и портами Риги, Вентспилса, Лиепаи.

Как сообщала Одесса News. в ноябре 2020 года Одесский порт посетила группа экспертов проекта международной технической помощи «Поддержка ЕС в сфере интегрированного управления границами в Украине».

Фото: Одесса News, Администрация Одесского морпорта

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