Президент Европейского совета Шарль Мишель вновь посетил Украину

Президент Европейского совета Шарль Мишель 21 ноября с неанонсированным визитом прибыл в Киев.

Об этом сообщил сам Шарль Мишель в Х.

«Приятно вернуться в Киев, где ты – среди друзей», – написал Мишель.

Поездка Мишеля в Киев состоялась накануне запланированного на середину декабря саммита Европейского совета, на котором лидеры ЕС обсудят рекомендации Европейской комиссии начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.

По информации официального сайта Офиса Президента Украины, Владимир Зеленский отметил важность помощи, которую Украина получает во время полномасштабного российского вторжения.

«Я рад всем результатам нашей большой работы. Всех нас – парламента, правительства – в оотношении имплементации всех рекомендаций (Европейской комиссии. – Ред.). Мы действительно рассчитываем на мощное решение в декабре», – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что наше государство также рассчитывает на продолжение финансовой и военной помощи.

Президент отметил, что, несмотря на все сложности, Украина приближает к реализации свою европейскую мечту.

«Мы получили кандидатство. Мы качественно и полностью выполняем рекомендации Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении. Всё, что требуется от нас, мы делаем. Мы ожидаем, что наши партнёры в ЕС справедливо оценят нашу работу и наш прогресс и примут объективно необходимое положительное решение о старте переговоров с Украиной, о котором мы так мечтаем и которого так заслуживаем мы и вся Европа», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Шарль Мишель, в свою очередь, отметил поддержку украинцев Евросоюзом в их борьбе за европейские ценности, которая началась десять лет назад на майдане Незалежности во время Революции Достоинства.

«Наше европейское будущее будет более безопасным с Украиной в ЕС. Мы провели очень важное решение предоставить Украине и Молдове статус стран-кандидатов», – отметил он.

Шарль Мишель пригласил Зеленского на встречу в декабре.

«В декабре мы должны принять решение о следующих шагах. Мы должны обеспечить, чтобы целью этого процесса расширения стало не просто большее количество, но и большая результативность, большая способность защищать общие ценности», – добавил он.

Одесса News информировала о визите Шарля Мишеля в Одессу 9 мая 2022 года.

Фото: ОПУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy