MenuМеню

  1. Домой
  2. Анонсы
  3. Укрзализныця назначила новый рейс сообщением Одесса-Запорожье

Укрзализныця назначила новый рейс сообщением Одесса-Запорожье

DSC_3847.jpg

Укрзализныця назначила новый внутренний рейс, благодаря которому Одесса получит прямое сообщение с Запорожьем.

Об этом информирует АО «Укрзализныця».

Отмечается, что поезд №51/52 Одесса-Запорожье будет курсировать через день, предоставляя в том числе днепрянам дополнительную опцию поездки в Одессу.

Также улучшение графиков и маршрутов касается ряда поездов популярных горных направлений как единственной безопасной локации для восстановления и перезагрузки украинцев.

Так, например, поезд №25/26 Одесса-Рахов получил более удобную вечернюю отправку из Одессы в 18:20 вместо 14:02.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy

Просмотров: 158

Смотрите также...

scroll to top