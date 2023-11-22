Аукционы: куртка Майкла Джексона ушла за $306 тыс, а карта меню с «Титаника»- £84 тыс

В Великобритании прошли акционы, на которые были выставлены интересные лоты. Так культовую кожаную чёрно-белую куртку, которую носил певец Майкл Джексон в рекламе Pepsi, продали за $306 тысяч.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на BBC.

Отмечается, что Майкл Джексон надел куртку в 1984 году в первой серии рекламных роликов, которые снимали для Pepsi. Эти рекламные ролики, в основном, запомнились инцидентом, когда во время одной из съёмок волосы Джексона загорелись и певец получил серьёзные ожоги. Но тогда на нём была другая куртка.

Куртка была одним из более чем 20 предметов, проданных на аукционе. Среди них были куртка, которую первоначально носил Джордж Майкл, парик, принадлежавший Эми Вайнхаус, а также предметы, связанные с Дэвидом Боуи, Oasis и The Beatles.

Гитара Gibson, принадлежавшая Ангусу Янгу из AC/DC, осталась непроданной, как и музыкальный автомат Yellow Submarine Beatles, выпущенный ограниченным тиражом.

На аукционе Henry Aldridge&Son in Devizes в британском графстве Уилтшир продали карту вечернего меню затонувшего лайнера «Титаник», сообщает Укринформ, ссылаясь на BBC.

Эту карту, в котором, в частности, были устрицы, говядина, молодая баранина, продали за 84 тыс. фунтов стерлингов. По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, текст карты меню был частично стёрт, поскольку бумага некоторое время находилась под водой.

Отмечается, что среди других предметов, проданных на аукционе, — карманные часы швейцарского производства, принадлежавшие пассажиру второго класса «Титаника» Синай Кантору. Его продали за 97 тысяч фунтов стерлингов. Первоклассное палубное одеяло с тартановым узором, которое, возможно, использовалось при спасении пассажиров, также было продано за 96 000 фунтов стерлингов.

Одесса News информировала, что в апреле 2023 года скелет динозавра по прозвищу Тринити был продан на аукционе в швейцарском Цюрихе за 4,8 млн швейцарских франков (5,4 млн долларов).

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