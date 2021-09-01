16,5 тысяч педагогов Одессы поведут 1 сентября детей в мир знаний

Всего в учебных заведениях Одессы 1 сентября приступят к работе 16,5 тыс. педагогов.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

По её словам, накануне 1 сентября в школы и сады Одессы устроилось всего 54 молодых специалиста, что недостаточно, поскольку сейчас в них остаются вакантными больше 450 мест педагогов. Остро не хватает воспитателей дошкольных учебных заведений, учителей информатики, социальных педагогов, психологов и ассистентов учителей.

Также Елена Буйневич сказала, что в одесских школах отменили традиционные линейки в честь Дня знаний по рекомендации Министерства здравоохранения ограничить массовые мероприятия с участием детей в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

Как сообщала Одесса News, 1 сентября планируется открытие Центра детского творчества в Киевском районе Одессы на ул.Комарова, а также обновлённой после ремонта школы №33.

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