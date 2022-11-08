Со 2 по 12 ноября в Эстонии проходят одесские литературные дни, в рамках которых проводятся встречи с писателями Одессы и презентации их книг.

Мероприятие организовано в рамках сотрудничества городов-побратимов Одессы и Таллинна, а также литературных городов ЮНЕСКО — Одессы и Тарту, информирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

Литературные дни Одессы в Эстонии стартовали с музея Лидии Койдулы в Пярну. Здесь прошли презентация сборника детских писателей Одессы «Барабулька» и выставка персонажей из книг детских писателей (коллекции игрушек в стиле гармошек Елизаветы Лисютиной).

Новые книги презентовала председатель секции детских писателей Одессы, член Национального союза писателей Украины Инна Ищук. Биоэнерготерапевт Софья Нагорняк представила свою книгу «Открой душу ангелу света» и коллекцию старинных рушников.

В литературном городе ЮНЕСКО Тарту был организован одесский вечер украинской культуры. Мероприятие проходило в лютеранском приходе для украинцев, которые вынуждены были оставить свои города и сёла в поисках убежища в Европе. На вечере звучали украинские песни, гостей угощали одесскими блюдами.

В Таллинне прошли встречи с юными читателями центральной библиотеки, которым была представлена детская литература одесских авторов. В завершение книги были переданы в дар библиотеке.

Кроме того, состоялись встречи с эстонской писательницей Лооне Отс и редактором эстонского журнала «ТАНЕКЕ» Илоной Марцин.

Также одесситы и библиотекари Таллинна обсудили возможности проведения круглых столов с одесскими библиотеками и дальнейшие планы по укреплению литературного моста дружбы между Эстонией и Украиной.

Как сообщала Одесса News, в мае-июне 2022 года в Таллинне (Эстония) проходил VIII Международный музыкальный фестиваль Odessa Classics.

Фото: «Одесса»

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