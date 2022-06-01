В Эстонии стартовал VIII Международный музыкальный фестиваль Odessa Classics

В Таллинне (Эстония) вечером 31 мая стартовал VIII Международный музыкальный фестиваль Odessa Classics.

Об этом Министерство культуры и информационной политики сообщает в Теlegram.

Официальное открытие Odessa Classics Tallinn состоялось в Эстонском концертном зале в Таллинне с участием артиста-резидента фестиваля Даниэля Хоупа, Алексея Ботвинова и Эстонского национального симфонического оркестра под руководством Олари Элтса.

Из-за российской агрессии провести фестиваль классической музыки Odessa Classics в этом году в Одессе не удалось. Поэтому было решено провести в этом году фестиваль в Европе, стартуя с 31 мая по 4 июня в Эстонии в меньшем масштабе – в столице Таллинне, в Тарту и в Центре Арво Пярта в Лауласмаа, 9 июня — в Салониках (Греция).

«Мы приняли это неизбежное решение с тяжёлым сердцем, но, с другой стороны, с большой благодарностью нашим европейским партнёрам. По инициативе наших эстонских друзей различные концертные площадки этой страны станут временным домом для фестиваля в последние дни мая и первые дни июня. Для нас очень важно, чтобы традиция фестиваля не прерывалась, и мы используем любую возможность на европейских сценах, чтобы рассказать о той несправедливости, которую творит агрессор по отношению к государству и народу Украины. Мы работаем с нашими партнёрами над продолжением Odessa Classics этим летом на других европейских локациях, о чём будет объявлено немного позже. Для нас очень важно, что мы начинаем именно в Эстонии. Наш самый первый фестиваль в 2015 году стал возможен и стал очень успешным благодаря большой помощи наших эстонских друзей. И очень символично, что Эстония снова оказывает нам дружескую поддержку, это бесценно», — сказал Ботвинов.

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