В Одессе провели большой детский праздник к Международному дню защиты детей

Накануне Международного дня защиты детей, в сквере имени Гамова, где работает Городской гуманитарный центр Малиновского района, провели большой детский праздник.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, праздник организован благотворительным фондом «Добрый самарянин» при поддержке государственных и муниципальных структур, партнёрских организаций и волонтёров.

В праздничном мероприятии приняли участие дети-переселенцы, а также маленькие жители Одессы.

«Каждый день мы должны оберегать наших детей, заботиться о них. А сейчас особенно важно обеспечить максимальную поддержку тех деток, которые вынуждены были покинуть свой дом из-за войны. Одесса – щедрый и гостеприимный город, который готов с открытым сердцем помочь каждому, кто в этом нуждается», – сказала директор Департамента труда и соцполитики Одесского горсовета Елена Китайская на открытии праздника.

Для детей было организовано несколько десятков локаций с увлекательными занятиями: «Город профессий», мастер-классы по живописи, лепке, декупажу, гончарству и мозаике, аквагриму, обучение парикмахерскому и маникюрному искусству, шахматы, кулинарная школа, спортивный городок, батуты и много других развлечений.

Также малыши могли посидеть за рулём настоящей пожарной машины, примерить форменную фуражку и включить полицейскую сирену.

В медицинском городке фестиваля сотрудники Детского консультативно-диагностического центра им. акад. Б.Я. Резника организовали выездную Школу сахарного диабета, где дети и их родители могли измерить уровень глюкозы в крови, рост и вес, получить консультацию специалиста.

При поддержке городского Департамента здравоохранения и общественной организации «Родители за вакцинацию» была организована детская зона – здесь малыши занимались рисованием и аппликацией, а родителям выдавали информационные материалы по вакцинопрофилактике.

За весомый вклад в развитие благотворительности в Одессе команде БФ «Добрый самарянин» вручена благодарность.

Как сообщала Одесса News, 1 июня в честь Дня защиты детей Одесский зоопарк подготовил для малышей праздничную программу.

Фото: «Одесса»

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