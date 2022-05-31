В Одесской облпрокуратуре озабочены проблемой розыска без вести пропавших

В Одесской областной прокуратуре состоялся «круглый стол» по вопросам организации деятельности по розыску без вести пропавших и идентификации неузнанных погибших во время действия военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что в работе «круглого стола» приняли участие руководители облпрокуратуры, Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона, криминальной полиции, отдела расследования преступлений против жизни и здоровья личности, Департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Одесской облвоенадминистрации, ПРУ ГНСУ по оперативно-розыскной работе, ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, КУ «Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», офиса Международного Комитета Красного Креста в южных областях Украины, Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины.

«Учитывая широкомасштабное вторжение вооружённых сил РФ на территорию нашего государства, бесспорна приоритетность качественного и эффективного расследования уголовных правонарушений по фактам исчезновения без вести лиц и создания всех условий для возможности идентификации таких лиц в случае их установления, в том числе путём формирования базы ДНК материала», — говорится в сообщении.

На встрече подчёркивалось, что в период с 24.02.2022 по 27.05.2022 г. на территории Одесской области зарегистрировано 198 уголовных правонарушений по ст. 115 УК Украины по фактам исчезновения лиц без вести, в том числе по фактам исчезновения военнослужащих Вооружённых Сил Украины – 101, из которых 15 передано по подследственности в другие регионы.

В этот период также зарегистрировано 97 правонарушений по фактам пропажи без вести гражданских лиц, из которых 60 закрыто в связи с установлением их местонахождения.

Отмечается также, что число зарегистрированных уголовных правонарушений указанной категории ежедневно растёт, но очевидно, что общее их число возможно будет установить только после завершения активных боевых действий и возобновления правительственного контроля на временно оккупированных территориях.

В ходе встречи участниками определены дополнительные меры по повышению уровня координации деятельности правоохранительных органов, взаимодействию с экспертными учреждениями, органами власти, волонтёрами, международными организациями для обеспечения эффективности работы по розыску лиц, пропавших без вести.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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