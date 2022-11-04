Максим Марченко провёл встречу с Послом Швейцарской Конфедерации, о чём говорили

4 ноября начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Украине Клодом Вильдом.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облвоенадминистрации.

Стороны обсудили поддержку Швейцарии по восстановлению Украины и, в частности, Одесской области.

Клод Вильд отметил, что и швейцарское правительство, и бизнес активно поддерживают Украину на экономическом и социальном фронтах, что чрезвычайно важно.

«Своей стойкостью и мужеством вы преподносите всем нам урок противостояния и силы в борьбе за независимость своей страны. Вы – платите своей кровью за европейскую цивилизацию. Поэтому Швейцария целиком на стороне Украины», — отметил Посол.

В свою очередь, Максим Марченко поблагодарил Клода Вильда за помощь и поддержку, оказываемую Швейцарией, а также предложил обсудить ряд конкретных проектов по восстановлению объектов Одесской области, пострадавших в результате ракетных ударов.

«В результате военной агрессии России против Украины Одесская область стала домом для внутренне перемещённых лиц с временно оккупированных территорий Украины и большим логистическим и гуманитарным хабом для осуществления административного управления, гуманитарного кризисного реагирования и ресурсной базой для Юга Украины, в том числе и для Николаевской и Херсонской областей. В регионе сохранился кадровый экспертный потенциал и ресурсная способность для восстановления Одесской области и поддержки соседним регионам. Будем благодарны Вам за дальнейшую поддержку нескольких важных проектов для их совместной реализации» — сказал глава ООВА.

Отмечается, что ключевым пунктом разговора стала разработка плана обновления, восстановления и развития Одесской области в военных и послевоенных условиях.

«Наша цель с Вашей поддержкой найти и отработать эффективные решения для скорейшего восстановления важнейших экономических и социальных процессов, обеспечения устойчивого экономического и социального роста региона. Отдельной составляющей будет стимулирование частных инвестиций и предпринимательства; поддержка малого и среднего бизнеса; восстановление и модернизация жилья и социальной инфраструктуры и самое главное – восстановление повреждённых объектов в результате вооружённой агрессии России на территории Одесской области», — добавил Максим Марченко.

Отдельно коснулись и планов проведения Всемирной выставки «Экспо-2030» в Одессе, что тоже может стать важным шагом в восстановлении страны.

В этом контексте Клод Вильд подчеркнул, что план Маршалла по восстановлению Украины уже обсуждается на самом высоком политическом уровне во многих странах-партнерах, и Одесса должна быть обязательно включена в этот план и стать своеобразным инвестиционным хабом. А проведение Экспо-2030 именно в Одессе ускорит развитие региона на десятилетия вперёд.

Стороны также договорились о дальнейшем активном сотрудничестве и активизации работы по реализации предложенных проектов не только в экономической плоскости, но и в проектах по диджитализации и методическому направлению, в частности, проведения швейцарскими экспертами стажировки и обучения для государственных служащих области.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Украина официально предоставила регистрационное досье в Международное бюро выставок (BIE) в рамках участия в отборе страны-кандидата на проведение в Одессе Всемирной выставки «Экспо–2030».

Фото: ООВА

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod