Украинцы теперь могут копить себе на пенсию с 16 лет

Верховная Рада приняла закон, который устанавливает право для украинцев платить единый социальный взнос для своего страхового стажа с 16 лет, а также платить взносы в пользу третьих лиц.

Об этом сообщает Информационное управление аппарата Верховной Рады Украины.

Отмечается, что 4 ноября парламент принял в целом законопроект №7649 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Документом, в частности, предусматривается, что право на добровольную уплату страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в соответствии с договором, заключаемым с Пенсионным фондом Украины, имеют лица с 16-летнего возраста.

Кроме того, изменениями предусмотрена возможность заключения такого договора в пользу третьего лица (кроме лица, информации о котором нет в системе персонифицированного учёта). При этом 70% взноса направляются на выплату определённому пенсионеру выбранным им способом, предусмотренным законом для выплаты пенсий, а 30% — в солидарную пенсионную систему.

Как сообщала Одесса News, с 1 октября в Украине вырасли минимальные заработная плата и пенсия.

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