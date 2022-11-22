С 1 декабря пенсионерам будет произведён перерасчёт пенсий: кто получит и сколько

С 1 декабря 2022 года украинским пенсионерам будет произведён перерасчёт пенсий.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

«С 1 декабря будут проведены перерасчёты пенсий в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 2 027 грн до 2 093 грн (статья 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год»)», — говорится в сообщении.

Кроме того, неработающим лицам с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) в возрасте до 70 лет устанавливается минимальный размер пенсионных выплат на уровне 2 500 грн или пропорционально имеющемуся страховому стажу исходя из размера 2 500 грн.

Также в связи с изменением показателя средней заработной платы будут увеличены пенсии по инвалидности и потере кормильца участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей.

В ПФУ подчёркивают, что все перерасчёты пенсий будут произведены автоматически без дополнительных обращений пенсионеров.

Выплата пенсий в пересчитанных размерах будет производиться с декабря в установленные пенсионерам даты выплаты.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года будет произведена запланированная индексация пенсионных выплат. Выплаты будут пересчитаны с учётом роста инфляции и средней заработной платы.

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