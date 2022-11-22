Одесским судом стрелок «ДНР» приговорён к 15 годам лишения свободы

Житель Одесской области, стрелок из «ДНР», осуждён за участие в террористической организации. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, прокуроры которой в порядке специального судебного разбирательства доказали, что мужчина, будучи участником антиукраинского движения в Одессе, в конце мая 2014 года выехал на не контролируемую украинскими властями территорию Донецкой области и вступил в террористическую организацию «ДНР».

Отмечается, что осуждённый проходил службу в подразделениях «Русская православная армия», «Республиканская гвардия министерства обороны «ДНР» и в составе отдельной разведывательной роты «Тайфун» в должности стрелка под позывным «Ланжерон».

«Находясь на должностях стрелка и командира отдельных подразделений, принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооружённых Сил Украины в населённых пунктах Славянск, Дебальцево, Логвиново, Пески и в захвате других населённых пунктов, зданий и объектов Донецкой области. Также осуждённый обеспечивал укрепление и контрольно-пропускные функции на блокпостах возле Докучаевского Волновахского района», — говорится в сообщении облпрокуратуры.

Начало срока отбывания наказания осуждённому будут исчислять с даты его задержания и реального исполнения наказания.

Как сообщала Одесса News, к 15 годам заключения приговорён ещё один житель Одесской области, который в составе «ДНР» принимал участие в боевых действиях против ВСУ.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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