Правоохранители прекратили работу объекта незаконного табачного «бизнеса» в Одессе

В Одессе пресечена противоправная деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным хранением и сбытом табака.

По сообщению пресс-службы Одесской облпрокуратуры, следствие установило, что трое молодых людей организовали незаконное хранение и сбыт табака по всей территории Украины. Противоправным «бизнесом» дельцы занимались с 2019 года, а летом прошлого года «открыли филиал» непосредственно в Одессе, в арендованном частном доме.

«Продукцию сбывали через сеть Интернет с помощью двух подконтрольных сайтов. Приблизительный ежемесячный оборот табачного бизнеса составлял 350 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения обыска по месту ведения незаконной деятельности правоохранители обнаружили и изъяли около одной тонны табака и средства для изготовления табачных изделий, в том числе гильзы и машинки для набивки сигарет, флаконы с различными ароматизаторами, бумагу для самокруток, а также наличные, черновые записи и электронные носители информации.

Стоимость изъятого «товара» составляет около 1,4 млн. гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Староказачье» остановили для проверки гражданина Молдовы, выезжавшего из Украины на автомобиле «Фольксваген», в тайниках которого были спрятаны табачные изделия и смартфоны.

Фото: Одесская облпрокуратура

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