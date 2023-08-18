Пограничники в КПП «Староказачье» изъяли авто гражданина Молдовы

Пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Староказачье» остановили для проверки гражданина Молдовы, выезжавшего из Украины на автомобиле «Фольксваген», в тайниках которого были спрятаны табачные изделия и смартфоны.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в в ходе проверки совместно с таможенниками в автомобиле были обнаружены спрятанные табачные изделия, смартфоны и аксессуары.

«В общей сложности, 27-летний гражданин Молдовы перевозил в тайниках 10 мобильных телефонов, 50 электронных сигарет и 400 разнообразных аксессуаров к ним. Товар был упакован по всей иномарке – в багажнике под обшивкой, в полу под задними и передними сиденьями, в нишах для инструментов», — сообщили пограничники.

По словам иностранца, товар он якобы должен был доставить в Молдову по заказу своего знакомого.

В настоящее время товар и машина как средство незаконной перевозки товара изъято, подсчитывается стоимость конфиската.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года в Одессе пограничники задержали партию контрафактных сигарет на 2 млн грн.

Фото: Госпогранслужба

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