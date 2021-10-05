В Измаиле чиновник присвоил 2 млн бюджетных денег, выделенных на спортплощадки

Прокуроры Измаильской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия по факту растраты им бюджетных средств на сумму 2 миллиона гривен.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, в период 2017-2018 годов предприятие заключило два договора по строительству спортивных площадок для мини-футбола на территории Измаильского и Болградского районов на общую сумму более 2 миллионов гривен.

В дальнейшем, после зачисления этих средств на счёт, директор предприятия потратил их на осуществление собственной хозяйственной деятельности, осознавая, что эти средства на закупку стройматериалов для спортивных площадок он не будет использовать. Таким образом, обвиняемый растратил бюджетные деньги по собственному усмотрению.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Измаильского РВП ГУНП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, одесские чиновники умудрились украсть 700 тысяч гривен при ремонте приюта «Ковчег» для животных.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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