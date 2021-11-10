Одесский чиновник передал в аренду частным лицам госплощади: убыток 10 млн

Одесской областной прокуратурой поставлен в известность о подозрении в служебной халатности руководитель одесского филиала государственного предприятия, входящего в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Выяснено, что должностное лицо в течение 2019-2021 годов без разрешения Фонда государственного имущества Украины неправомерно передало в пользование предпринимателям более 1000 квадратных метров офисных и складских помещений, находящихся в собственности государственного предприятия.

В свою очередь, предприниматели использовали эти помещения для ведения своего бизнеса, предоставляя платные услуги гражданам по проверке технического состояния транспортных средств и другие услуги.

«При этом договоры аренды заключены не были, в результате чего государственный бюджет недополучил более 10 млн гривен за использование госимущества», — говорится в сообщении.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила должностных лиц структурного подразделения Одесского горсовета на коррупционных злоупотреблениях — чиновники требовали взятки за выдачу разрешений на размещение временных сооружений малых архитектурных форм (МАФов).

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat