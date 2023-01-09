Во время благоустройства сквера им. Плохого в Одессе подрядчик украл 0,5 млн гривен

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной компании по факту служебного подлога и завладения бюджетными средствами.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Следствием установлено, что в конце 2021 года руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства при капитальном ремонте элементов благоустройства сквера им. Плохого в Суворовском районе Одессы.

Отмечается, что он внёс в акты приёмки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах фактически выполненных работ и их стоимости, что привело к безосновательному перечислению на счёт подрядной организации почти полмиллиона гривен бюджетных средств.

«Так, по договору подряда на сумму почти 800 тыс. грн в сквере предполагалось устройство пешеходной тропы с тротуарной плитки, с бордюрными камнями и установка 10 скамеек для отдыха. Вместе с тем, согласно заключению экспертизы, пешеходная тропа из тротуарной плитки устроена не в полном объёме, а скамейки для отдыха вообще отсутствуют», — говорится в информации прокуратуры.

Обвинительный акт по инженеру технадзора Управления капитального строительства Одесского городского совета также находится на рассмотрении в суде.

В результате таких противоправных действий государству нанесён почти полумиллионный в гривнах ущерб, относительно возмещения которого прокуратурой предъявлен иск.

Как сообщала Одесса News, в ноябре руководителю подрядной компании поставлено в известность о подозрении в хищении 6 млн грн на благоустройстве населённых пунктов Одесской области.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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