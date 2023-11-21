В Одессе на улице Паустовского обустроили конечную остановку общественного транспорта

На улице Паустовского в Одессе завершён проект благоустройства конечной остановки с организацией работы двух диспетчерских общественного транспорта.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что все работы проведены на внебюджетные средства.

«Я рад, что, несмотря на войну, бизнес работает — платит налоги и обеспечивает одесситов рабочими местами. Думаю, именно такое сотрудничество бизнеса и местного самоуправления является показателем социальной ответственности и гражданского сознания в обществе» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов, ознакомившись с результатами проекта.

Здесь построено разворотное кольцо, нанесена дорожная разметка, отремонтированы тротуары и установлены конструкции, предотвращающие стихийную парковку.

Одесса News информировала, что ночью 20 ноября 2023 года в подземном переходе у железнодорожного вокзала Одессы вандалы повредили электрический подъёмник для людей с инвалидностью.

Фото: «Одесса»

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