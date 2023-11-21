Современное прочтение известной комедии Шекспира предлагает Одесский театр кукол

25 ноября Одесский театр кукол приглашает познакомиться с современным прочтением известной комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Сюжетная интрига и забавная неразбериха. Вечер в прекрасном, приподнятом настроении. Роскошный музыкальный перформанс. Прекрасный спектакль очарует вас с первых секунд. Ведь волшебный лес, в котором будут происходить безумные приключения влюблённых, окажется шикарным кабаре. А его звёзды и гости примеряют на себя самые разные роли: от супергероя до… настоящего осла!

Но главное, что каждый из них этой волшебной ночью получит шанс на искреннюю и страстную любовь, а любовная магия приблизит счастливый финал.

«Сон в летнюю ночь» – это весёлые и местами пикантные ситуации, эффектные трюки с участием артистов и кукол, блестящий юмор и оживлённые музыкальные номера.

Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18.00.

Продолжительность спектакля 50 минут.

Адрес: ул. Пастера. 15.

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