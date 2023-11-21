Вандализм: в Одессе у вокзала повреждён подъёмник для людей с инвалидностью

Предыдущей ночью в подземном переходе у железнодорожного вокзала Одессы вандалы повредили электрический подъёмник для нужд людей с инвалидностью.

Одесса News информировала, что в октябре сотрудники КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» завершили кропотливую работу по восстановлению системы таких подъёмников.

Сейчас коммунальщиками проводятся ремонтные работы.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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