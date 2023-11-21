MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Вандализм: в Одессе у вокзала повреждён подъёмник для людей с инвалидностью

Вандализм: в Одессе у вокзала повреждён подъёмник для людей с инвалидностью

photo_2023-11-20_16-20-42-Cropped.jpg

Предыдущей ночью в подземном переходе у железнодорожного вокзала Одессы вандалы повредили электрический подъёмник для нужд людей с инвалидностью.

Одесса News информировала, что в октябре сотрудники КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» завершили кропотливую работу по восстановлению системы таких подъёмников.

Сейчас коммунальщиками проводятся ремонтные работы.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy

Просмотров: 312

Смотрите также...

scroll to top