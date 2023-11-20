В Одесской области задержали торговца целым арсеналом оружия

В Одессе на ул. Космонавтов правоохранители задержали торговца оружием сразу после того, как он продал малознакомому горожанину целый арсенал аружия.
Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, при задержании у торгаша были: 10 корпусов ручных осколочных гранат разного типа, 9 запалов с маркировкой и без, два электродетонатора, автомат Калашникова с магазинами, более килограмма тротила и пластида.
Также правоохранители изъяли у фигуранта 35 тысяч гривен, полученных от покупателя.
По информации правоохранителей, запрещённый арсенал в 2022 году был нелегально привезён в Одессу из Харьковской области.
Все изъятое полицейские направили на экспертизу.
Продавцу оружием грозит до 7 лет лишения свободы.
Одесса News информировала, что в Одесской области Государственное бюро расследований в апреле 2023 года задержало полицейского, подозреваемого в продаже краденого оружия.
Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области
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