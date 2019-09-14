Лучше поздно, чем никогда: мэр объявил войну незаконной застройке Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил о начале большой кампании против незаконной застройки городских территорий, в первую очередь — побережья.

Мэр на страничке в Facebook сообщил, что запретил чиновникам выдавать разрешительные документы на строительство до момента, пока застройщик не предоставит проект объекта, который планируется возвести.

«Сегодня провёл совещание по незаконной застройке территорий города. В первую очередь, строек на склонах 13 станции Б. Фонтана, на ул. Глушко, 17а и ул. Рассвета. По итогам совещания запретил выдавать разрешительные документы до момента, пока застройщик не предоставит проект объекта, который планируется на участке», — написал Геннадий Труханов.

Мэр Одессы отметил, что в ближайшее время будет создана комиссия по инвентаризации имеющихся строек на предмет соответствия действующим документам, а также соответствия инженерной, социальной и транспортной инфраструктур требованиям и запросам города.

Труханов также пообещал провести проверку целевого использования земельных участков в соответствии с документами, выданными с начала 2000-х годов.

«Кроме того, дал распоряжение подготовить письма в Министерство развития громад и территорий Украины и Государственную архитектурно–строительную инспекцию Украины, в котором обращаю внимание на наиболее проблемные вопросы в отрасли строительства и архитектурно–строительного контроля. В частности, о необходимости передачи городу полномочий по выдаче разрешений, контроль за строительством высотных домов и ведения любых строительных и реставрационных работ на памятниках архитектуры. Мы должны лишить застройщиков возможности получать любые разрешительные документы в обход города», — пишет Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, 11 сентября в Одессе местные жители перекрыли проспект Академика Глушко в районе дома №15 в знак протеста против возведения многоэтажного жилкомплекса на месте бывшего детского садика.