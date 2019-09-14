В центре Одессы горел реставрируемый Дом Либмана

13 сентября в центре Одессы — на улице Преображенской — горел реставрируемый Дом Либмана.

Как сообщила «Пушкинская», пожар начался на втором этаже здания, являющегося памятником архитектуры, который в сентябре 2019 года начали реставрировать.

Отмечается, что пожар произошёл на общей площади 15 кв м. Во время спасательной операции из здания эвакуировали 10 человек. В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара неизвестна.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов в сентябре ознакомился с ходом подготовительных работ по восстановлению памятника архитектуры и градостроительства местного значения по ул. Преображенской, 23 угол ул. Садовой — Дома Либмана.

Фото: «Одесса», «Пушкинская