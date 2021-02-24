В Одессе вновь пожар со смертельным случаем

23 февраля в 16:52 поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома по улице Старопортофранковской в Приморском районе Одессы.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова к четырёхэтажному дому №67 по этой улице, спасателями было установлено возгорание домашнего имущества в квартире №9 на втором этаже.

«В 17:09 пожар локализован и в 17:17 — ликвидирован на площади 5 м2», — говорится в сообщении. К тушению было привлечено 18 человек личного состава ГСЧС и 6 единиц техники.

Во время тушения пожара обнаружено тело хозяйки квартиры 1948 г.р.

Отмечается, что предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении погибшей.

Ущерб устанавливается.

Как сообщала Одесса News, полицейские расследуют обстоятельства гибели 18-летнего одессита на улице Разумовской, где произошёл пожар ночью 20 февраля.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod