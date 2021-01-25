Из зала одесского суда: обвиняемые в пожаре на Троицкой оставлены на свободе

Приморский районный суд Одессы продолжил заседания по делу о трагическом пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25.

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

20 января прокурор ходатайствовал об избрании обвиняемым меры пресечения в виде личного обязательства, однако адвокаты заявили, что их клиенты не ознакомились с соответствующим документом.



По словам прокурора, мера пресечения необходима для того, чтобы дисциплинировать обвиняемых и обеспечить выполнение возложенных на них обязанностей. С этим согласились и присутствовавшие в судебном зале потерпевшие Сторона защиты выступила категорически против удовлетворения прокурорского ходатайства, заявив о его «безосновательности», а также о формальном и безответственном отношении обвинителей к исполнению своих профессиональных обязанностей. В частности, адвокаты обратили внимание суда на то, что поданный документ не содержит ни одного доказательства наличия рисков, о которых говорит прокурор — обвиняемые не нарушали предыдущие меры пресечения.

Также, защитница обвиняемого Андрея Хаецкого — бывшего замдиректора сгоревшего колледжа — заявила, что в его отношении данное ходатайство вообще не может быть удовлетворено, так как в его случае уже действует мера пресечения — порука народных депутатов Украины Урбанского и Колебошина. Она является бессрочной, причём прокурор об этом знает, потому как лично присутствовал на соответствующем заседании.

«Законодательством не предусмотрено избрание нескольких мер пресечения одновременно», — добавила адвокат.

Суд назначил на 18 февраля следующее заседание по делу, фигурантами которого являются директор колледжа Любовь Кочерга, завхоз Татьяна Фомич, заведующая дневным отделением Ирина Таранова и Хаецкий.

Как сообщала Одесса News, Киевский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство следователя полиции об аресте части имущества сгоревшего колледжа, изъятого в качестве вещественных доказательств во время дополнительного осмотра места происшествия.

Фото: ТАЙМЕР