Одесские пожарники спасали жителей полыхающего огнём дома на улице Невского

В понедельник, 14 июня, в 22 часов 44 минуты в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Александра Невского в Одессе.

Подробности пожара сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание на втором этаже 2-хэтажного частного дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в составе звена газодымозащитной службы. Из дома были эвакуированы три человека — жителей горящего дома.

16 спасателей локализовали пожар в 23 часов 07 минут и в 23 часов 26 минут пожар был ликвидирован полностью, однако огнём повреждено домашнее имущество и перекрытие крыши на общей площади 40 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет, подчёркивается в сообщении спасателей.

Как сообщала Одесса News, 12 июня в Одессе по улице Транспортной на территории ДТЭК «Одесские электросети» произошло возгорание трансформаторной подстанции.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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