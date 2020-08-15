На посёлке Котовского в Одессе поздним вечером горела высотка

Вечером 14 августа на улице Марсельской в Одессе вспыхнул пожар на 3-м этаже высотки.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС в Одесской области.

«В Службу спасения сообщение о возгорании электрощитовой на 3-м этаже многоэтажного жилого дома, по адресу: г. Одесса, Суворовский р-н, ул. Марсельская, 60, поступило в 21.40», — говорится в сообщении.

Прибывшие спасатели установили возгорание кабелей на 2-м и 3-м этажах. Существовала угроза распространения огня на жилые квартиры.

Дом обесточили и начали эвакуацию людей с верхних этажей. Спасатели эвакуировали из дома 43 человека, в том числе восьмерых детей. 15 жильцов вышли из дома самостоятельно.

Подразделения работали по повышенному номеру вызова «Пожар Ранг 2″. От ГСЧС привлекалось 12 единиц техники и 43 человека личного состава.

Никто из жильцов не пострадал, — сказали спасатели.

Как сообщала Одесса News, 13 августа в Одессе загорелась автозаправочная станция на улице Дальницкой,7.

Фото: Думская, Grad.ua