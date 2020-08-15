В Одессу на отдых прибыл наркокурьер из Европы с кокаином на 1 миллион гривен

Более полукилограмма кокаина нашли сотрудники Службы безопасности Украины у туриста из Европы, прилетевшего на отдых в Одессу.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Запрещённые вещества правоохранители обнаружили в личных вещах туриста при осмотре в Международном аэропорту «Одесса». Наркотики иностранец спрятал в банке из-под энергетиков.

«Проведённые на месте экспресс-исследования показали, что в пакетах находился кокаин, а также мелкие партии экстази и каннабиса. Стоимость изъятых наркотиков по ценам чёрного рынка составляет более 1 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по оперативной информации, оптовую партию «товара» злоумышленник вёз по заказу местных наркоторговцев.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Иностранца задержали, ему сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие лица, причастные к наркотрафику.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года правоохранители на «горячем» разоблачили одесситку в сбыте наркотиков в Приморском районе города.

Фото: СБУ