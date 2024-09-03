От горящей цистерны с газом загорелось здание по улице Ядова в Одессе

Вечером 2 сентября в Одессе по улице Сергея Ядова вспыхнула цистерна с газом, из-за утечки которого пламя охватило соседнее двухэтажное нежилое здание.

Ликвидацию пожара усложняла очень большая температура, периодические выходы струй горящего газа и сильное задымление, — сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Была угроза взрыва. Пожар удалось ликвидировать через несколько часов. К сожалению, пострадал гражданин, 1976 года рождения, которого в крайне тяжёлом состоянии доставили в медучреждение», — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Отмечается, что от ГСЧС привлекалось 11 единиц техники и 53 пожарных, от коммунального учреждения «Спасительно-водолазная служба» 1 единица техники и 2 человека личного состава.

Одесса News информировала, что прошедшие выходные в Одесской области были отмечены очередной серией пожаров.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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