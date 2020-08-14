Ущерб не большой, но поджилки тряслись: в Одессе загорелась автозаправка

13 августа в Одессе загорелась автозаправочная станция на улице Дальницкой,7.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

На место события приехали 23 пожарника на 4-х спецмашинах: сообщение о возгорании всерьёз обеспокоило не только пожарников, но и всех, кто находился рядом с АЗС.

Однако и работники АЗС Укр-Петроль», и спасатели, и жители близлежащих домов вздохнули с облегчением, узнав о незначительном возгорании топливно-раздаточной колонки, случившемся из-за аварийного режима работы её блока управления.

Пожар был ликвидирован на площади 1 квадратного метра в считанные минуты.

Как сообщала Одесса News, 27 июля произошло возгорание в отделении ПриватБанка в Одессе по улице Небесной сотни, 13.