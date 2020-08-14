Более 21 миллиона заболевших COVID-19 — такова печальная мировая статистика

В мире зарегистрированы на утро 14 августа 21 068 933 случая заражения (+248 544 за сутки) коронавирусом, 13 920 144 (+200 425) переболевших коронавирусом выздоровели.

по данным ресурса Worldometer, лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США — 5 415 666 (+55 364), Бразилия — 3 229 621 (+59 147) и Индия — 2 459 613 (+59 621). Украина занимает 31-е место.

В общем, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

Всего в мире с начала пандемии из жизни ушли 757 446 человек (+9 970).

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 170 415 (+1 284), Бразилия — 105 564 (+1 301) и Мексика — 55 293 человек (+627).

Как сообщала Одесса News, в Китае нашли вирус, который вызывает COVID-19, на упаковках замороженных морепродуктов.