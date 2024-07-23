Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родились 154 малыша

За последнюю неделю в городских медучреждениях Одессы родились 154 малыша — на 19 детей больше, чем на прошлой неделе.

Среди новых жителей Одессы одна пара близнецов, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 90. Также на прошедшей неделе увидели свет 64 маленьких одесситки.

«Наибольшее количество родов за последнюю неделю приняли медики Центра перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддома №7), где родились 50 младенцев», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в городских медучреждениях Одессы родились 135 малышей, в том числе одна двойня.

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