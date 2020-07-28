В Одессе для тушения пожара площадью в 1 кв.м приехали 20 пожарников на 7 машинах

27 июля в 19:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в отделении ПриватБанка в Одессе по улице Небесной сотни, 13.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытии на место вызова спасатели установили возгорание в отделении Приватбанка на первом этаже в пятиэтажном жилом доме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание было локализовано в 19:49 и ликвидировано в 19:53 на площади в 1 квадратный метр.

От ГСЧС привлекалось 7 единиц пожарной техники и 20 человек личного состава.

Как сообщала Одесса News, 23 июля во время пожара в одноэтажном частном жилом доме в с.Новопетровка Николаевского района Одесской области сгорели хозяин дома 1980 г.р. и его сестра 1987 г.р.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области