Что придумали в Японии для дезинфекции от коронавируса

Японская железнодорожная компания East Japan Railway Company представила несколько автономных роботов с поддержкой искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Kyodo News.

«В понедельник East Japan Railway Company представила несколько автономных мобильных роботов и роботов-дезинфекторов на недавно открытой железнодорожной станции в Токио», — говорится в сообщении.



Отмечается, что робот Clinabo CL02 дезинфицирует поручни, скамейки и другие части станции Таканавы. В самом аппарате, который использует искусственный интеллект, установлены 3D-камеры и сенсоры для того, чтобы обходить препятствия на дороге.



В компании надеются, что в будущем такие роботы смогут работать уже непосредственно внутри поездов.



East Japan Railway Company также представила роботов, которые будут помогать пассажирам перевозить багаж, еду, напитки и самих пассажиров, предоставлять пассажирам расписание поездов и выявлять подозрительные предметы на самой железнодорожной станции.

Между тем, в Японии на утро 28 июля лабораторно подтверждено 29 989 заболевших, 996 умерших от COVID-19. В списке стран с наибольшим количеством заболевших от коронавируса Япония находится на 56 месте. В первой тройке стран — США — 4 433 410 (+61 571 за сутки), Бразилия — 2 446 397 (+26 496) и Индия 1 484 136 (+46 160). Украина в этом списке находится на 35-м месте.

Всего в мире на утро вторника, по данным Worldometers, число случаев коронавируса достигло 16 650 142 (+225 301 за сутки), из которых 656 621 (+4 278) летальные. А 10 234 703 (+181 725) человек уже успели вылечиться от COVID-19.

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