Каждый 4-й ПЦР-тест в Украине может быть ложным

До 20-25 процентов отрицательных результатов ПЦР-исследований могут быть ложными.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
«По разным данным, до 20-25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ошибочно негативными», — говорится в сообщении.
В Минздраве напомнили, что для ПЦР-тестирования берётся мазок из ротоглотки.
«В случае, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ошибочно негативным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию», — уточняется в сообщении.
Между тем, в Украине по состоянию на 28 июля лабораторно подтверждены 66 575 случаев COVID-19, из них за сутки — 919. Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.
За сутки зафиксированы 13 новых летальных случаев. Выздоровели 622 пациента.
Всего в Украине зарегистрировано 1 629 смертей от коронавируса. Выздоровели — 36 744. Сейчас болеют — 28 202.
За сутки наибольшее количество инфицированных выявили во Львовской области — 147, Киеве — 110, Ивано-Франковской области — 103.
Как сообщала Одесса News, правительство с 12 марта 2020 года ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В мае началось постепенное смягчение карантина. Последний раз Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.
Известный одесский бизнесмен Андрей Ставницер подверг сомнению качество проводимых в Украине тестирований на коронавирус.
Инфографика: Укринформ