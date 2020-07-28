Каждый 4-й ПЦР-тест в Украине может быть ложным

До 20-25 процентов отрицательных результатов ПЦР-исследований могут быть ложными.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

«По разным данным, до 20-25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ошибочно негативными», — говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что для ПЦР-тестирования берётся мазок из ротоглотки.

«В случае, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ошибочно негативным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию», — уточняется в сообщении.

Между тем, в Украине по состоянию на 28 июля лабораторно подтверждены 66 575 случаев COVID-19, из них за сутки — 919. Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

За сутки зафиксированы 13 новых летальных случаев. Выздоровели 622 пациента.

Всего в Украине зарегистрировано 1 629 смертей от коронавируса. Выздоровели — 36 744. Сейчас болеют — 28 202.

За сутки наибольшее количество инфицированных выявили во Львовской области — 147, Киеве — 110, Ивано-Франковской области — 103.

Как сообщала Одесса News, правительство с 12 марта 2020 года ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В мае началось постепенное смягчение карантина. Последний раз Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Известный одесский бизнесмен Андрей Ставницер подверг сомнению качество проводимых в Украине тестирований на коронавирус.

Инфографика: Укринформ