В Одесской инфекционке находятся 14 тяжелобольных коронавирусом

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 17 июля на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 14 человек в тяжёлом состоянии.

Всего в этой больнице сегодня 123 пациента с COVID-19, все жители Одессы. 102 — в состоянии средней тяжести, 7 человек — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в больнице нет.

Состоянием на сегодняшний день в Одессе у жителей города зарегистрированы 624 случая COVID-19. За последние сутки добавились 33 одессита.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 36 человек с подозрением на COVID-19.

Также за сутки зарегистрированы 13 новых случаев COVID-19 у детей. В настоящее время на лечении находятся 33 ребёнка с положительным тестом на COVID-19 — восемь в инфекционной больнице и 25 на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели семь жителей Одессы — мужчина возрастом 34 года и шесть женщин в возрасте от 25 до 65 лет.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 350 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 260 одесситов.

Как сообщала Одесса News, состоянием на утро 17 июля, в Одесской области подтверждено 2 435 случаев заболевания короновирусом COVID-19. За сутки добавилось 6о человек. Смертельных случаев не зафиксировано.