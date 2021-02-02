В Украине за сутки обнаружили 2 394 новых случая коронавируса, в Одесской области — 131

В Украине за сутки зарегистрировано 2 394 случая заражения коронавирусом, в том числе в одесском регионе — 131.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

«2 394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 февраля 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников», — написал глава Минздрава.



По его словам, за прошлые сутки зарегистрировано 156 летальных случаев, выздоровели 11 457 человек. Госпитализированы были 833 пациента.

«За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в г. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях», — сообщил министр.

Он добавил, что в целом за всё время пандемии в Украине COVID-19 заболело 1 223 879 человек, из них выздоровели 1 035 372 человека, зарегистрировано 22 924 летальных случая.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было лабораторно подтверждено 2 030 случаев коронавируса, в том числе в Одесской области — 71.

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