Одесский застройщик обещает не сносить дачу Маразли

После многочисленной акции, проведённой в воскресенье в Одессе, и выступлений СМИ, в т.ч. «Одесса News», по поводу предполагаемого сноса исторического здания города — дачи Маразли, официальный застройщик — компания «Бульвар 1906» вынуждена была обнародовать свою официальную позицию.

В настоящее время компания арендует земельный участок за памятником архитектуры «Дача Маразли» и считает, что все протестные акции и сообщения СМИ являются фейковыми, а само здание её не принадлежит.

«В связи с появлением в СМИ и социальных сетях недостоверной информации о ситуации со строительством на Лидерсовском бульваре возле объекта так называемой «Дачи Маразли», а также распространением фейковых данных среди общественности города, наша компания, которая является законным владельцем всех строений, находящихся на данной территории, кроме «Дачи Маразли», настоящим письмом сообщает официальную позицию по данному вопросу.

• Здания возле объекта «Дачи Маразли» приобретены нами на вторичном рынке у частных лиц законным путём с соблюдением всех юридических норм. И наша компания не имеет никакого отношения к вопросам приватизации.

• Так называемая «Дача Маразли» (на самом деле Дача Кича) находится в частной собственности у третьих лиц, к которым наша компания никакого отношения не имеет.

• В полном соответствии с действующим законодательством наша компания прошла всю процедуру по получению в аренду земельного участка, на котором находится наша собственность.

• На участке, в который, мы подчёркиваем, не входит «Дача Маразли», наша компания не ведёт строительных работ и в ближайшее время не планирует их вести.

• Проектом будущего строительства снос памятников архитектуры или каких-либо историко-архитектурных значимых объектов не предусмотрен. Мы планируем снос небольших ветхих зданий советской постройки.

• Наша компания планирует реконструкцию всех исторически значимых объектов, находящихся на нашей территории, и размещение в них объектов инфраструктуры, в том числе объектов культуры и искусства.

• Долгое время данная территория находилась в запущенном состоянии. На ней случались поджоги, собирался сомнительный контингент. Поэтому на сегодняшний день мы оградили территорию забором во избежание неправомерных ситуаций, в том числе для защиты значимых объектов.

• После завершения строительства территория будет благоустроена, приведена в надлежащий вид, и доступ к ней будет открыт для одесситов.

• Заключены охранные договоры на зелёные насаждения. При этом мы планируем дополнительно высадку деревьев в двукратном объёме от того, что есть сейчас.

• На сегодня существует только один утверждённый проект, который прошёл все разрешительные инстанции – это проект одного шестиэтажного здания («а не 11 этажей 5 секций из стекла и бетона», как пишут и комментируют общественные деятели). Архитектура здания по своей концепции максимально вписывается в существующий архитектурный ансамбль.

• В целом наша компания рассматривает планы по строительству всего трёх зданий этажностью около 6 этажей на данной территории, строительству которых не мешают никакие памятники архитектуры или какие-то иные значимые здания.

• В последствии строительства обзор «Дачи Маразли» не нарушается, а 2 других здания и сегодня не просматриваются, особенно в весенне-летний период, так как находятся в глубине участка за советскими постройками и деревьями.

• После завершения строительства, так как территория будет открытой, возможность обзора всех зданий будет обеспечена.

• При этом, на «Бульвар 1906» оказывается медийное давление. Идёт планомерное распространение фейковых новостей с привлечением активистов и разжиганием общественного резонанса. Мы расцениваем такие действия, как целенаправленные, в основе которых лежит намерение использовать общественное мнение в корыстных целях», — таково основное содержание распространённого компанией «Бульвар 1906» пресс-релиза.

Как сообщала Одесса News, в Одессе на Лидерсовском бульваре 31 января митинговали за спасение памятника архитектуры — дачи Маразли.

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