В доме на Польском спуске в Одессе обрушилась лестница, было страшно

Сегодня, 2 февраля, в 7:59 в службу спасения «101» поступило сообщение о разрушении лестничной клетки в жилом доме в Приморском районе Одессы, на ул. Польский спуск, 5.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Глазам прибывших спасателей предстала разрушенная лестничная клетка в 2-х этажном жилом аварийном доме.

«Работниками ГСЧС по выдвижной лестнице эвакуированы 4 человека из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 7 мая в Одессе, на Польском спуске, д.9 произошло обрушение жилого дома. Были разрушены первый и второй этажи правого крыла здания, где было заселено 7 квартир.

Фото: ГСЧС

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