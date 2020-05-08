На Польском спуске в Одессе рухнул жилой дом

7 мая в 23:03 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одессе, на Польском спуске, д.9 произошло обрушение жилого дома.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что разрушены первый и второй этажи правого крыла здания, где заселено 7 квартир.

«Из здания эвакуирован 21 житель, из которых 10 — работниками ГСЧС, — говорится в сообщении.

Разрушенное крыло обесточено, здание находится под охраной.

Как сообщала Одесса News, в апреле в Одессе на уоице Канатной произошло частичное разрушение стены 3-этажного жилого дома.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, УСИ