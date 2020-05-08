Грузия вызвала своего посла в Украине для консультаций из-за назначения Саакашвили

По решению правительства Грузии Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вызван для консультаций в Тбилиси после назначения Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передаёт Первый канал Грузии.

«Снижение уровня должности, изначально предложенной Саакашвили, и назначение его председателем исполкома Национального совета реформ свидетельствует о скептическом отношении украинского политического спектра, в том числе парламентского большинства, к его персоне. В то же время, на наш взгляд, позиция Грузии как стратегического партнёра Украины была учтена. Тем не менее, назначение человека, осуждённого и разыскиваемого грузинской судебной системой, стратегическим партнёром вызывает вопросы, в связи с чем было принято решение вызвать чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине господина Теймураза Шарашенидзе для консультаций в Тбилиси», — сообщил он.

В то же время, по словам Залкалиани, о разрыве дипломатических отношений или стратегического партнёрства с Украиной речь не идёт.

«Несмотря на это печальное решение, естественно, следующим шагом, конечно же, мы не рассматриваем вопрос о разрыве дипломатических отношений или стратегического партнёрства между двумя странами, что не соответствует дружественному духу двух стран, нашим общим стремлениям и целям. При участии посла, помимо других вопросов, необходимо определить, какие действия необходимы для того, чтобы нынешняя ситуация не оказывала негативного влияния на двусторонние отношения, сотрудничество в различных международных организациях и, что самое главное, совместные усилия по европейской и евроатлантической интеграции», — заявил министр.

Сас Саакашвили на своей странице в Facebook написал, что 7 мая встречался с Президентом Украины, во время которой пообещал Зеленскому помощь с учётом своего опыта.

«Я имел длительную и интересную встречу с президентом Зеленским. Я думаю, он прекрасно понимает, что у страны нет альтернативы быстрым изменениям и без того, чтобы не стоять на месте и двигаться вперёд, плохой груз прошлого нас быстро догонит и переедет. Поэтому президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения.

Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус кво, а статус кво — это болото. Украину нужно вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленский таковым и является), и у которого есть амбиция остаться в истории Украины человеком, который смог что-то сделать для своего народа и для каждого украинца.

Я готов максимально помогать президенту с учётом моего опыта, моих успехов и моих неудач. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживал мою кандидатуру, но главная работа начинается сейчас. Без хорошего сотрудничества с Верховной Радой, с правительством, с гражданским обществом и бизнесом у нас ничего не получится, а у нас обязательно должно получиться!», — написал Саакашвили.

Кстати. 7 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Нацсовета реформ. 22 апреля во фракции партии «Слуга народа» заявили, что экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА рассматривается как кандидат на должность вице-премьер-министра по реформам.

Сам Саакашвили заявил, что Президент Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и он уже общался с Премьер-министром по этому поводу.

Однако позднее стало известно, что кандидатура Саакашвили рассматривается на должность в Национальном совете реформ.

Национальный совет реформ создан в августе 2014 года как специальный консультативно-совещательный орган при Президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций относительно внедрения в Украине единой государственной политики реформ и их реализации. Персональный состав Нацсовета утверждает Президент.