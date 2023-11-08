Еврокомиссия официально рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия официально рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом ЕК 8 ноября сообщает в Х (бывший Twitter).

«Ещё один исторический шаг для граждан Украины, Молдовы, Грузии и Боснии/Герцеговины в отношении их стремления к Евросоюзу. Мы приняли пакет мер по расширению до 2023 года, в котором рекомендовано открыть переговоры с Украиной и Молдовой, предоставить статус кандидата Грузии и открыть переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины, как только будет достигнута необходимая степень соответствия», – говорится в сообщении.

Президент комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для Украины «через 10 лет после протестов на Майдане наступил действительно исторический день», цитирует её «Радіо Свобода».

По словам фон дер Ляйен, Украина выполнила 90% реформ, которых от неё ожидал ЕС, предоставляя статус кандидата.

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