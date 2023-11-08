Разведка Украины взяла ответственность за ликвидацию экс-главы милиции «ЛНР»

Ликвидация военного преступника, бывшего «главы народной милиции ЛНР» Михаила Филипоненко во временно оккупированном Луганске – совместная операция украинской военной разведки и движения сопротивления.

Об этом 8 ноября в Telegram сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«8 ноября 2023 года в 8.40 в результате взрыва автомобиля был ликвидирован так называемый депутат так называемого «верховного совета ЛНР» от российской партии ЛДПР Филипоненко Михаил Юрьевич», – подтвердили в ГУР МО.

В украинской военной разведке заявили, что Филипоненко был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где украинские военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам.

«Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей. Военный преступник, ранее занимавший должность так называемого министра внутренних дел террористического образования «ЛНР», жил по адресу: Луганск, улица Парашютная, 48″, – уточнили в ГУР, добавив, что разведке известны все адреса проживания предателей Украины, поэтому все военные преступники и коллаборанты получат справедливое возмездие.

Для справки. Луганск оккупирован Россией с 2014 года, здесь базируются незаконные «органы власти» Луганской области, которую РФ после псевдореферендума осенью 2022 года объявила якобы частью своей территории.

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Фото: ГУР МОУ

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