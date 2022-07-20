Разведчики вывезли с острова Змеиный кота и личные документы военных РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело исследование и разминирование острова Змеиный (посёлок Белое Измаильского района Одесской области).

Об этом сообщает «Одесса. Официально» в Telegram, ссылаясь на ГУР МОУ.

«В ходе операции ГУР МО проведены работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный. Выполнены инженерные работы по разминированию. Обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатомёты, огнемёты, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на острове установлен украинский флаг вместо российского «триколора».

«Кроме этого, найден и эвакуирован на подконтрольную территорию украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации», — резюмируется в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в июле Государственный Флаг Украины был установлен на острове Змеиный.

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