В Тбилиси пригрозили отозвать посла из Киева в случае назначения Саакашвили

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.
Об этом он заявил в пятницу, передаёт Эхо Кавказа.
«Если такое решение (о назначения Саакашвили – ред.) будет принято, мы, как минимум, отзовём посла из Киева для консультаций», — сообщил Гахария.
Он отметил, что со стороны стратегического партнёра Грузии «категорически неприемлемо» назначать на высокую должность лицо, осуждённое в Грузии за довольно тяжкое преступление и находящееся в розыске.
Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Саакашвили и предложил ему поделиться своим видением развития Украины с правительством и парламентом. По словам Саакашвили, ему предложили пост вице-премьера по вопросам реформ.
Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко прогнозировал, что голосование за кандидатуру Саакашвили в Раде может состояться 28-29 апреля.