В Тбилиси пригрозили отозвать посла из Киева в случае назначения Саакашвили

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.

Об этом он заявил в пятницу, передаёт Эхо Кавказа.

«Если такое решение (о назначения Саакашвили – ред.) будет принято, мы, как минимум, отзовём посла из Киева для консультаций», — сообщил Гахария.

Он отметил, что со стороны стратегического партнёра Грузии «категорически неприемлемо» назначать на высокую должность лицо, осуждённое в Грузии за довольно тяжкое преступление и находящееся в розыске.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Саакашвили и предложил ему поделиться своим видением развития Украины с правительством и парламентом. По словам Саакашвили, ему предложили пост вице-премьера по вопросам реформ.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко прогнозировал, что голосование за кандидатуру Саакашвили в Раде может состояться 28-29 апреля.