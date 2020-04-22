Зеленский попросил Саакашвили пришвартоваться к Кабмину

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что Президент Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и что он уже общался с Премьер-министром Денисом Шмыгалём по этому поводу.

Об этом Саакашвили сообщил в Facebook.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалём, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», — сказал Саакашвили.

Политик добавил, что поддерживал Зеленского на выборах и связывает с его командой большие надежды для Украины.

«Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, всё то время, которое он занимает этот пост и связываю с его командой большие надежды для Украины и всего региона. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах, — считает Саакашвили.

Он также добавил, что представит Верховной Раде свою программу помощи и участия в работе правительства «с конкретными наработками, которые образовались у него как вне пределов Украины, так и в период его работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте».



«Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе для того, чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надёжным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей», — отметил Саакашвили.

Экс-глава Одесской ОГА сказал также, что надеется использовать и свой международный опыт, «для того чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и её интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять в первую очередь интересы украинского народы и способствовать прогрессу в стране».

Ранее народный депутат Алекандр Качура (фракция партии «Слуга народа») сообщил, что Михаил Саакашвили рассматривается как кандидат на должность вице-премьер-министра по реформам.

По его словам, встреча фракции «Слуга народа» с кандидатом должна произойти перед внеочередным пленарным заседанием ВР, которое может состояться в пятницу, 24 апреля.

как сообщала Одесса News, в октябре 2019 года Михаил Саакашвили отпраздновал новоселье в приобретённой квартире в Одессе.

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