Измаильские пограничники конфисковали 5 километров браконьерских сетей

На канале Викета реки Дунай и озере Ялпуг пограничники обнаружили более 5 км браконьерских сетей и полсотни раколовок.

Как сообщает Госпогранслужба, 21 апреля пограничники Измаильского отряда обнаружили запрещённые орудия лова на соединительном канале Викета, в месте, где он впадает в озеро Кагул. Во время несения службы наряд заметил установленные в воде лесковые сетки и раколовки, рядом — притопленную лодку.

«Аппетит» браконьеров поражает — правоохранители получили на берег 5 тысяч метров запрещённых сетей и 50 раколовок, — говорится в сообщении.

Сегодня, 22 апреля, на озере Ялпуг охранники государственной границы обнаружили 3 лесковые сетки длиной 300 метров.

В обоих случаях владельцев запрещённого рыболовного имущества не обнаружили. Бесхозное имущество изъяли установленным порядком для дальнейшей передачи в компетентные структуры.

Также в Кислицком устье реки Дунай охранники государственной границы обнаружили незарегистрированную лодку. За нарушение пограничного режима на его владельца составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщала Одесса News, по 30 апреля запрещён любой вылов камбалы (глоссы) в северо-западной части Чёрного моря, причерноморских лиманах, Шаболатском (Будацком) лимане, участке Сухого лимана в пределах Овидиопольского района Одесской области и в предустьевом пространстве р. Дунай.

Фото: Госпогранслужба