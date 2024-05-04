Попытку пересечь госграницу с фальшивыми справками пресекли одесские пограничники

Пограничники Белгород-Днестровского отряда на контрольном посту «Маяки» разоблачили гражданина Украины, жителя Ивано-Франковской области, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу, используя поддельные документы.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что правонарушитель нашёл интернет-услуги по изготовлению фиктивных военно-учётных документов и оплатил 5 тыс. долларов США.

«Используя их, житель Ивано-Франковской области надеялся избежать установленных ограничений на выезд из Украины во время военного положения для мужчин призывного возраста», — говорится в сообщении.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» пограничники направили сообщение в Нацполицию.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года пограничники Подольского пограничного отряда совместно с работниками Управления миграционной полиции в Одесской области предотвратили попытку незаконной переправки троих мужчин через государственную границу Украины.

Фото: Госпогранслужба

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